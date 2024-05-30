Возросли небоевые потери Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Солдаты погибали из-за проблем с психикой, употребления наркотиков и алкоголя, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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