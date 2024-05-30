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  • НС
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Офицер Марочко: ВСУ под Харьковом несут потери из-за алкоголя и наркотиков

Офицер Марочко: ВСУ под Харьковом несут потери из-за алкоголя и наркотиков

Возросли небоевые потери Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Солдаты погибали из-за проблем с психикой, употребления наркотиков и алкоголя, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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