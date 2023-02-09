Украинцы столкнулись с грубой эксплуатацией их труда в Финляндии

Беженцев из Украины заставляют работать в режиме ненормированного дня за меньшую зарплату.Финское издание Yle, ссылаясь на Профсоюз строителей Финляндии сообщило, что некоторые строительные компании страны жёстко эксплуатируют украинских беженцев.