Квартира, дом, дача

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Была удивлена, когда узнала, что подруга выкидывает резиновые перчатки. Рассказала ей как их можно использовать в доме

Была удивлена, когда узнала, что подруга выкидывает резиновые перчатки. Рассказала ей как их можно использовать в доме

Многие хозяйки во время уборки дома использую резиновые перчатки, которые очень часто рвутся. Однако не стоит расстраиваться и выкидывать порванную перчатку, ведь ей можно подарить вторую жизнь и использовать для решения многих бытовых задач.

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