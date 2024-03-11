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Военное обозрение

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Построенный на ПСЗ «Янтарь» для индийских ВМС фрегат Tushil совершил переход в Балтийск для испытаний

Построенный на ПСЗ «Янтарь» для индийских ВМС фрегат Tushil совершил переход в Балтийск для испытаний

В рамках заключенного с Индией контракта "Янтарь" строит два фрегата, еще два строят сами индийцы.

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