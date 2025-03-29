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Царьград

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Казаки из Феодосии: успешный захват опорника и пленение 4 солдат ВСУ

Казаки из Феодосии: успешный захват опорника и пленение 4 солдат ВСУ

Гвардейский десантно-штурмовой Донской казачий полк из Феодосии занял опорный пункт ВСУ в Курской области, пленив четырёх солдат и захватив две БМП.

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