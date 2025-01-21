А всё-таки: ЕСЛИ бы Россия НЕ начинала?

Я считаю решение действовать первыми, ВЫНУЖДЕННЫМ и по-настоящему ПРЕВЕНТИВНЫМ (вспомним, как ВСЮ ОСЕНЬ 2021 года были сообщения, что "щеневмерлов" оружием накачивают - те бы ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЧАЛИ, и куском Курской области точно бы не ограничились)! По-моему в этом решении сыграла роль НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА нашего общества - 22 июня 1941 года - когда мы ПЕРВЫЙ УДАР ПРОПУСТИЛИ !!!

М

ММ

Если бы наши не начали, то на следующий день начали бы хохлы! У них уже были заготовлены медали на их мове "За взятие Крыма". Сталин боялся даже семьи комсостава от границы увозить и на воскресенье 22 июня все планировали отдых, а не войну. "Не поддаваться на провокации",- основной лозунг начала 41 года. Любого, кто предлагал принять меры, объявляли паникером, арестовывали. А Бранденбург -800 резал связь и убивал командиров...