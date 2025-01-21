В большой моде сейчас слова «А история сослагательного наклонения не знает!» В смысле – не стоит говорить, что было бы или нет потому, что оно так уже произошло и всё! Значит, так и надо.
А всё-таки: ЕСЛИ бы Россия НЕ начинала?
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Если вулкан проснётся...Мало не покажется ни кому...Но США...ТОЧНО ПИСЕЦ ПОЛНЫЙ БУДЕТ.
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2 час.
Алексей Горшков
Я считаю решение действовать первыми, ВЫНУЖДЕННЫМ и по-настоящему ПРЕВЕНТИВНЫМ (вспомним, как ВСЮ ОСЕНЬ 2021 года были сообщения, что "щеневмерлов" оружием накачивают - те бы ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЧАЛИ, и куском Курской области точно бы не ограничились)! По-моему в этом решении сыграла роль НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА нашего общества - 22 июня 1941 года - когда мы ПЕРВЫЙ УДАР ПРОПУСТИЛИ !!!
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1 час.
М
ММ
Если бы наши не начали, то на следующий день начали бы хохлы! У них уже были заготовлены медали на их мове "За взятие Крыма". Сталин боялся даже семьи комсостава от границы увозить и на воскресенье 22 июня все планировали отдых, а не войну. "Не поддаваться на провокации",- основной лозунг начала 41 года. Любого, кто предлагал принять меры, объявляли паникером, арестовывали. А Бранденбург -800 резал связь и убивал командиров...
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1 час.
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