Маску предложили попросить убежище в России после ссоры с Трампом

Пока бурный скандал между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском набирает обороты, в Сети начали обсуждать дальнейшею судьбу бизнесмена, мол, а вдруг он переедет в Россию и займет должность топ-менеджера в АвтоВАЗе и Роскосмосе.
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