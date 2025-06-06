Маску предложили попросить убежище в России после ссоры с Трампом

Пока бурный скандал между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском набирает обороты, в Сети начали обсуждать дальнейшею судьбу бизнесмена, мол, а вдруг он переедет в Россию и займет должность топ-менеджера в АвтоВАЗе и Роскосмосе.