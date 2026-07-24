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Царьград

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МЧС продолжает искать пропавшего подростка на реке Вятка в Кирове

МЧС продолжает искать пропавшего подростка на реке Вятка в Кирове

В Кирове спасатели продолжают поиски подростка, который пропал накануне при купании в реке Вятка. Инцидент произошел в несанкционированном месте всего в 100 метрах от городского пляжа.

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