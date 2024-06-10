ФСБ Москвы задержала сотрудника ФСИН

Сотрудник НИИ ФСИН России подозревается в преступных действиях.По информации, представленной в пресс-релизе ведомства, подозреваемый нарушении закона сотрудник научно-исследовательского института ФСИН России был задержан 10 июня.
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