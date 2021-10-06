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Помешали водка и разврат или охота на медведей? Тихонов жёстко ответил норвежскому эксперту

Помешали водка и разврат или охота на медведей? Тихонов жёстко ответил норвежскому эксперту

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на новость о попытке скомпрометировать экс-президента IBU Андерса Бессеберга с помощью охоты на медведей.

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