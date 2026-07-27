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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» на этой неделе встретится с агентами Винисиуса для обсуждения нового контракта вингера. «Арсенал» интересуется бразильцем

«Реал» на этой неделе проведет переговоры с агентами Винисиуса по поводу будущего вингера команды. Отмечается, что переговоры будут сосредоточены на достижении соглашения о новом долгосрочном контракте.

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