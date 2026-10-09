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Миллионы румын уехали за границу, а Румыния теперь нанимает работников из Азии

Миллионы румын уехали за границу, а Румыния теперь нанимает работников из Азии

На начало 2024 года около трех миллионов граждан Румынии жили в других странах Евросоюза. А самой Румынии понадобились строители, курьеры и сотрудники ресторанов из Непала, Шри-Ланки, Индии и Бангладеш.

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