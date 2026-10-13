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Земля

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Серая аренда жилья: чем обернется попытка скрыть доход от налоговой

Серая аренда жилья: чем обернется попытка скрыть доход от налоговой

Рынок аренды жилья в России десятилетиями существовал по негласным правилам: собственник получает деньги наличными, договор если и подписывается, то остается формальностью, а налоговая служба воспринимается как далекая и не слишком заинтересованная инстанция.

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