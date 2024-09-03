Обычная еда содержит 11 тысяч бактерий и грибов

Раскрыт микробиом, обнаруженный в пище, которую мы едим: анализ более 2500 продуктов питания из 50 стран позволил идентифицировать почти 11 000 бактерий и грибов (половина из которых принадлежит к ранее неизвестным видам), которые в конечном итоге составляют часть нашего организма и содержатся в кишечной флоре.