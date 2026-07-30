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Политолог Коньков: отставка Пашиняна носит формальный характер

Политолог Коньков: отставка Пашиняна носит формальный характер

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков заявил, что отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна и кабинета министров носит формальный характер, однако за ней стоят серьёзные внешнеполитические вопросы.

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