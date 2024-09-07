Россия передала Узбекистану 14 детей, оставшихся без присмотра родителей

Четырнадцать детей граждан Узбекистана, оставшихся в России без присмотра родителей, вернулись на родину благодаря совместной работе компетентных органов Узбекистана и России, 7 сентября сообщает информационное агентство «Дунё» узбекистанского МИД.
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