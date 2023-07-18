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Каминский о самоподготовке Логинова и Бабикова: «Лезть к опытным спортсменам нет смысла. Мне скорее самому интересно что-то разузнать у Антона по стрелковой подготовке»

– Как вы взаимодействуете с находящимися на самоподготовке спортсменами, прежде всего с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым? – Логинов и Бабиков были на сборе, где мы с ними немножко пообщались.

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