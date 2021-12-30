Депутат МГД Щитов: Доходы от платных парковок тратятся с видимым для москвичей результатом

Доходы от платных парковок тратятся с видимым для москвичей результатом. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии столичной думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
Доходы от платных парковок тратятся с видимым для москвичей результатом. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии столичной думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
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