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Стали известны подробности судьбы популярного столичного афериста

Стали известны подробности судьбы популярного столичного афериста

Историк Бурт вспомнил об орудовавшем в советской Москве лжеветеране Вайсмане. Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости Подробности судьбы популярного столичного афериста Вениамина Вайсмана, орудовавшего в советской Москве, раскрыл в интервью «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

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