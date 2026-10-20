Администрация Президента США Дональда Трампа намерена разрешить нефтяным танкерам, ранее находившимся под американскими санкциями, возобновить законную перевозку нефти после прохождения специальной процедуры.
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