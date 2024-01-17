Марочко рассказал о бегстве ВСУ с позиций под Красным Лиманом

Силовики Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставляют позиции на краснолиманском направлении. Об этом 17 января сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
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