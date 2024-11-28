ATTILAN: разработчики киберпротезов в РФ на три года опередили Илона Маска

Россия на три года опередила США в лице компании Илона Маска в разработке киберпротезов, которые способны воспринимать размеры и текстуру объектов, заявил Алексей Ахметшин, руководитель проектного офиса ATTILAN.
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