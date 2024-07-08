Украинская власть и армейское командование скрывают от населения масштабы прилетов по военным объектам, в том числе командным пунктам.
Под Киевом накрыт штаб ПВО области – бывший «азовец»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Скрывай не сскрывай...А ЖОПА в УКРОЖОПИИ полная.
Ответить
19 час.
Виктор Луговой
Хорошо звучит, прям по нашему. "Осколочно-фугасным, взрыватель замедленный, заряд второй... третьему один снаряд, а-минь!!"
Ответить
19 час.
фарид сабиров
Вот она была и нету. Сказали же англосуки до последнего бандеровца , значить до последнего. Да они и не нужны ни кому на планете , фашисты.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии