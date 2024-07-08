Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Под Киевом накрыт штаб ПВО области – бывший «азовец»

Под Киевом накрыт штаб ПВО области – бывший «азовец»

Украинская власть и армейское командование скрывают от населения масштабы прилетов по военным объектам, в том числе командным пунктам.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Скрывай не сскрывай...А ЖОПА в УКРОЖОПИИ  полная.
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19 час.
Виктор Луговой
Хорошо звучит, прям по нашему. &quot;Осколочно-фугасным, взрыватель замедленный, заряд второй... третьему один снаряд, а-минь!!&quot;
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19 час.
фарид сабиров
Вот она была и нету. Сказали же англосуки до последнего бандеровца , значить до последнего. Да они и не нужны ни кому на планете , фашисты.
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14 час.

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