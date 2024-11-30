На АВТОВАЗе в Тольятти существенно увеличились зарплаты, сборщики уже получают свыше ста тысяч рублей

В октябре 2024 года средняя зарплата сборщика автомобилей на АВТОВАЗе превысила 100 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря значительному росту заработной платы на заводе за последний год, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».