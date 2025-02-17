FT: Франция предлагает разместить европейские силы на Украине

Global Look Press/Siavosh Hosseini/ZUMAPRESS.com Франция предложила разместить европейские силы за будущей линией прекращения огня на Украине, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
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