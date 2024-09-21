Петербуржцы остались без итальянских виз, паспортов и денег Редакция Мойки78 получила письмо от петербуржца, столкнувшегося с серьезной проблемой при попытке получить визу в Италию.
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Петербуржцы остались без итальянских виз, паспортов и денег Редакция Мойки78 получила письмо от петербуржца, столкнувшегося с серьезной проблемой при попытке получить визу в Италию.