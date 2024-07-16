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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Роналду худшая реализация по xG по итогам Евро. Хавертц – 2-й, Лукаку – 3-й, Мбаппе – в топ-5, Ямаль – в топ-10

Портал WhoScored составил рейтинг игроков с худшей реализацией на основании метрики xG (ожидаемых голов) по итогам прошедшего чемпионата Европы.

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