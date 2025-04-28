Страхи и самооценка: психолог назвал истинные причины ревности

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин пояснил, что одной из главных причин ревности у мужчин и женщин является страх утери чего-либо.