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Мода и Шоу-бизнес

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Страхи и самооценка: психолог назвал истинные причины ревности

Страхи и самооценка: психолог назвал истинные причины ревности

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин пояснил, что одной из главных причин ревности у мужчин и женщин является страх утери чего-либо.

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