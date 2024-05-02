НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

208 подписчиков

Вино в РФ стремительно дорожает: оценка роста цен и того, что мы пьем на самом деле

Вино в РФ стремительно дорожает: оценка роста цен и того, что мы пьем на самом деле

Вино в РФ стремительно дорожает: оценка роста цен и того, что мы пьем на самом деле Евгения КомароваСогласно новым нормам, с мая 2024 года в России ожидается значительное увеличение акцизных ставок на различные сорта вина и шампанское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх