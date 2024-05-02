Вино в РФ стремительно дорожает: оценка роста цен и того, что мы пьем на самом деле Евгения КомароваСогласно новым нормам, с мая 2024 года в России ожидается значительное увеличение акцизных ставок на различные сорта вина и шампанское.
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