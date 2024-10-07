С 1 марта 2025 года у россиян начнут проверять наличие ОСАГО по камерам дорожного движения. Такой эксперимент решено провести на протяжении года.
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С 1 марта 2025 года у россиян начнут проверять наличие ОСАГО по камерам дорожного движения. Такой эксперимент решено провести на протяжении года.