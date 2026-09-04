Labor Shock: US Adds 162K Jobs In August, 4-Sigma Beat And Above Highest Forecast In our jobs report preview we quoted JPM's Market Intel desk which said that today's August payrolls number will be a case of "good news is bad news", and sure enough futures are sliding and yields surging after moments ago the BLS reported that in August, the US added a whopping 162K jobs, up from an upward revised 21K (July is no longer negative -23K), and the second highest monthly increase of 2026 (only March was higher).
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