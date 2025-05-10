Госдеп США: Рубио продолжил призывать к деэскалации между Индией и Пакистаном

REUTERS/Nathan Howard Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио снова призвал к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном, заявил руководитель пресс-службы американского госдепартамента Тэмми Брюс.
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