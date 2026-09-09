Российские военные поразили сухогруз с грузами для ВСУ

Морское судно типа «сухогруз» с военными грузами для Украины поражено в акватории Одесского порта российскими военными, сообщила пресс-служба Минобороны России 9 сентября в Telegram-канале.
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