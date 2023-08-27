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Водитель в Хабаровском крае кормил с рук медведя на трассе

Водитель в Хабаровском крае кормил с рук медведя на трассе

В Хабаровском крае водитель решил остановиться на дороге, чтобы покормить медведя. Проезжающие мимо свидетели случая запечатлели этот эпизод на видео и разместили его в социальных сетях.

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Комментарии
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Катерина
Ничего  хорошего  в ЭТОМ нет.  В  следующий  раз  голодный  медведь  может  встреть в лесу  человека  без  вкусняшек...
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10 час.
Константин NNNN
Дебил конченный, подписал медведю смертный приговор. Пора законодательно таких сердобольных наказывать как за браконьерство, ведь через некоторое время этого медведя придётся пристрелить
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8 час.

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