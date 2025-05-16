118 проектов получили поддержку в рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

Авторы проектов получат гранты на их реализацию. В рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» поддержку получили 118 проектов в сфере музыкального, театрального, хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народного творчества, музейного и библиотечного дела, народных художественных промыслов, сообщает Российский фонд культуры.