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Газета «Культура»

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118 проектов получили поддержку в рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

118 проектов получили поддержку в рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

Авторы проектов получат гранты на их реализацию. В рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» поддержку получили 118 проектов в сфере музыкального, театрального, хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народного творчества, музейного и библиотечного дела, народных художественных промыслов, сообщает Российский фонд культуры.

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