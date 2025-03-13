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Царьград

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Канадский магазин LCBO приостановил продажу американских товаров из-за пошлин

Канадский магазин LCBO приостановил продажу американских товаров из-за пошлин

Канадский алкогольный магазин LCBO приостановил продажу американских товаров в Оттаве из-за введения США 25% пошлин на сталь и алюминий.

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