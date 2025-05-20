Век учись, полвека расплачивайся. Стоимость обучения в вузах подскочит на 20-30%. "Нормативы затрат на одного студента увеличены, а именно от них отталкиваются вузы при расчёте стоимости.
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Век учись, полвека расплачивайся. Стоимость обучения в вузах подскочит на 20-30%. "Нормативы затрат на одного студента увеличены, а именно от них отталкиваются вузы при расчёте стоимости.