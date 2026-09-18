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Царьград

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Юрист Кваша рассказал, как защитить деньги в отелях за границей

Юрист Кваша рассказал, как защитить деньги в отелях за границей

Юрист Дмитрий Кваша объяснил, как туристам минимизировать риски кражи денег в отелях за границей. Он рассказал о важности передачи ценностей в главный сейф отеля и советах при обнаружении пропажи.

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