Гений про злодейства А что, Олег Царев переквалифицировался в экономисты? Ну до чего ьни все-таки разносторонние, эти бывшие граждане бывшей республики" Ку ни ткни, они обо всем имеют собственное мнение, транслируют его в мир и разъясняют причинно-следственные связи и цепочки.
Новые советы для России
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Сергей Читалов
пробитый на голову- даже не политик. слаб в любом качестве. стрела его развития движется в сторону байдена сегодняшнего.
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5 час.
Кот Рыжый
Неужели все--почитатели Сбера и Грефа?! А каким надо быть тупым, чтобы не видеть разницу по вкладам и кредитам ?! Проценты по вкладам --Сбер в конце первой десятки! Проценты по кредиту--Сбер в лидерах! Даже на бесплатных СМС сообщениях Греф экономит!
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4 час.
Сергей Киселев
Точно - проспали Украину мы( в первую очередь), ну и они оказались " хохлами"
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1 час.
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