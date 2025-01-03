Новые советы для России

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Гений про злодейства А что, Олег Царев переквалифицировался в экономисты? Ну до чего ьни все-таки разносторонние, эти бывшие граждане бывшей республики" Ку ни ткни, они обо всем имеют собственное мнение, транслируют его в мир и разъясняют причинно-следственные связи и цепочки.

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Комментарии
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Сергей Читалов
пробитый на голову- даже не политик. слаб в любом качестве. стрела его развития движется в сторону байдена сегодняшнего.
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5 час.
Кот Рыжый
Неужели все--почитатели Сбера и Грефа?! А каким надо быть тупым, чтобы не видеть разницу  по вкладам и кредитам  ?! Проценты по  вкладам --Сбер в конце первой десятки! Проценты по кредиту--Сбер в лидерах! Даже на бесплатных СМС сообщениях Греф экономит!
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4 час.
Сергей Киселев
Точно - проспали Украину мы( в первую очередь), ну и они оказались &quot; хохлами&quot;
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