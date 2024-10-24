В Московский зоопарк привезли редкого малайского медведя

В Московский зоопарк привезли детеныша малайского медведя, передает сайт мэрии Москвы. Данный вид является самым миниатюрным представителем семейства медведей и относится к редким видам, занесенным в Международную Красную книгу в категорию уязвимых.
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