Маск назвал Стармера "злом"

Американский бизнесмен Илон Маск назвал "злом" главу британского правительства Кира Стармера. Такую характеристику миллиардер дал политику на фоне обвинений Лондона в том, что он скрывал массовые изнасилования девочек бандами.
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