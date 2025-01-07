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Маск назвал Стармера "злом"

Американский бизнесмен Илон Маск назвал "злом" главу британского правительства Кира Стармера. Такую характеристику миллиардер дал политику на фоне обвинений Лондона в том, что он скрывал массовые изнасилования девочек бандами.

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