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От громкого развода с Ходченковой до закрытого союза с дочерью Ольги Сумской: как изменилась жизнь Владимира Яглыча

От громкого развода с Ходченковой до закрытого союза с дочерью Ольги Сумской: как изменилась жизнь Владимира Яглыча

Актер Владимир Яглыч, когда-то прославившийся не только яркими ролями, но и бурными романами, сегодня ведет подчеркнуто закрытый образ жизни.

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