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Дерья Яннир станет новым генменеджером «Фенербахче», Герардини останется в клубе

Новым генеральным менеджером «Фенербахче» станет Дерья Яннир. Многолетний генменеджер «Фенера» Маурицио Герардини останется в клубе и будет работать в другой роли.

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