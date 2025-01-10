SCMP: Китай охватил бум с якобы российскими товарами

Жители Китая в последние несколько лет стали проявлять повышенный интерес к товарам из России. В стране стали появляться магазины с вывесками на кириллице и матрешками, но участились и случаи продажи подделок, сообщил South China Morning Post.
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