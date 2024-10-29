МО: командир отделения БПЛА Курило спас сослуживцев из горящей машины

Командиру отделения БПЛА штурмового подразделения морской пехоты Павлу Курило удалось спасти раненых российских бойцов из автомобиля, загоревшегося в результате атаки украинского дрона, сообщили в Минобороны РФ.
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