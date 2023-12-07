Прививка «корь-краснуха-паротит»: когда делают, виды вакцин, график вакцинации

Нужны детям прививки или в них нет необходимости, каждая мама решает самостоятельно. Медики настаивают на проведении вакцинации и утверждают, что это возможность избежать многих заболеваний во взрослом возрасте.
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