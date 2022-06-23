EU Observer: бельгийцы начали выселять украинских беженцев из-за стартовавшего сезона отпусков

Федеральное агентство новостей После начала сезона отпусков в Бельгии, местные жители все чаще выселяют украинских беженцев, оставляя их буквально на улице, заявила украинская активистка Алина Коханько-Парандей изданию EU Observer, передает ФАН.
Федеральное агентство новостей После начала сезона отпусков в Бельгии, местные жители все чаще выселяют украинских беженцев, оставляя их буквально на улице, заявила украинская активистка Алина Коханько-Парандей изданию EU Observer, передает ФАН.
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