🇺🇸⚡️🇮🇶 Трамп выводит войска из Ирака На днях как-то без особого ажиотажа в СМИ прозвучали заявления Пентагона, а потом и Трампа по Ираку.
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