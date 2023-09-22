ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Клубок странных событий вокруг Китая и России

Клубок странных событий вокруг Китая и России

А давайте сегодня в конспирологию? По глазам вижу, что согласны, поэтому для начала займёмся скирдованием фактов и событий.

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Комментарии
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Samarium
Хохлам, судя по всему, скоро полный кирдык придет....А России следует дружить с Китаем и КНДР самой тесной дружбой.....Далее посмотрим, что там в пиндосии приключится....
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15 час.
Элла
Господи, помоги России. нашим воинам и россиянам победить злобных всех врагов, антихристов, фашистов и нацистов!!!
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13 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Я тоже Боженьку прошу : Боже дай нам силы, одолеть сатану. 🙏🙏🙏
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4 час.

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