Некоторые люди, которые следят за происходящим на Украине с экранов телевизоров или в социальных сетях и наблюдают за произволом украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов, которые задерживают мужчин на улицах и в общественном транспорте, применяя насилие, задаются вопросом – когда же на Украине всё-таки восстанут против правительства Владимира Зеленского?Тем более он, по сути, уже не является легитимным президентом, так как срок его полномочий истёк, а выборы не стали проводить из-за объявленного военного положения.