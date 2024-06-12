БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему украинцы не восстанут против диктатуры Зеленского

Почему украинцы не восстанут против диктатуры Зеленского

Некоторые люди, которые следят за происходящим на Украине с экранов телевизоров или в социальных сетях и наблюдают за произволом украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов, которые задерживают мужчин на улицах и в общественном транспорте, применяя насилие, задаются вопросом – когда же на Украине всё-таки восстанут против правительства Владимира Зеленского?Тем более он, по сути, уже не является легитимным президентом, так как срок его полномочий истёк, а выборы не стали проводить из-за объявленного военного положения.

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